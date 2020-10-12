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Лукашенко заявил о готовности отдать значительную долю своих полномочий

Президент Беларуси Александр Лукашенко

 Фото из открытых источников

Речь идет про 71 полномочие

Александр Лукашенко готов передать более 70 своих полномочий органам власти на разных уровнях. Соответствующее заявление он сделал во время совещания по налоговой системе, передает БЕЛТА.

Он считает, что передача его полномочий другим органам положительно повлияет на работу правительства и государства.

"Правительство и другие органы власти надо подгружать, снимать с президента несвойственные вопросы. Недавно я получил записку: предлагается 71 полномочие, если можно так сказать, перенести от президента на все уровни власти", - сказал Лукашенко.

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Напомним, ранее сообщалось, что Европейский Союз может утвердить внесение Александра Лукашенко в санкционный список. Также министры могут заявить об усилении экономической поддержки Беларуси.

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