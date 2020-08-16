Лукашенко заявил, что в случае повторных выборов Беларусь погибнет

Александр Лукашенко Фото из открытых источников

Лукашенко также пожаловался на Украину

Александр Лукашенко, заявил, что в случае повторных выборов Беларусь погибнет "как государство, как народ, как нация". Об этом он сообщил на митинге в Минске в свою поддержку, передает БЕЛТА

"Кто-то хочет новых выборов. За окно посмотрите! Танки и самолеты на взлете в 15 минутах от наших границ. И это не зря. Натовские войска лязгают гусеницами у наших ворот. Идет наращивание военной мощи на западных границах нашей страны", - сказал он.

Лукашенко посетовал, что"Литва, Латвия, Польша, к сожалению, наша родная Украина и ее руководство приказывают провести новые выборы".

"Если мы пойдем на поводу у них, мы сорвемся в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль. Мы погибнем как государство, как народ, как нация", - заявил Лукашенко.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси Лидия Ермошина заявила, что люди ошибаются, если думают, что результаты выборов пересмотрят и присудят победу Светлане Тихановской.