Лукашенко заявил, что украинцы и россияне завидуют белорусам

Александр Лукашенко Фото из открытых источников

Белорусский лидер заверил, что жизнь у белорусов спокойнее, чем у соседей

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что украинцы и россияне завидуют белорусам, потому что, по мнению главы государства, его граждане живут в спокойной стране. Об этом сообщает БЕЛТА.

Так, белорусский лидер заверил, что жители страны могут быть уверены в своей безопасности.

"Главное, мы избежали войн, живем в безопасной, спокойной стране, где каждый, кто имеет ребенка, может выйти на улицу в любое время суток и быть спокойным. Нам завидуют люди из других стран: наши братья-россияне, украинцы. А мы живем и не понимаем, как это нам досталось", - отметил Лукашенко.

Кроме этого, политик сравнил Беларусь с Европой и Соединенными Штатами Америки, где, по мнению Лукашенко, граждане живут не так хорошо.

"Посмотрите на Америку - богатейшая страна. Посмотрите на Западную Европу - им-то чего неймется? Посмотрите, что творится: последние события и пандемия породили в Соединенных Штатах Америки 60 млн безработных, голодные бунты. Мы - не Америка, мы не печатаем доллары. Мы даже не Россия, которой некуда девать углеводороды, золото и металлы. У нас только руки, мозги, голова на плечах", - добавил белорусский президент.

Напомним, недавно Александр Лукашенко заявил, что медицинская система страны выстояла перед коронавирусом, поэтому уже сейчас можно говорить о победе. Несмотря на это страна "не снижает градус борьбы" с COVID-19.