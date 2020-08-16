Лукашенко заявил, что не "отдаст" Беларусь даже после смерти

Александр Лукашенко Фото из открытых источников

По его словам, Беларусь не должна стать санитарной зоной между Востоком и Западом

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не "отдаст" Беларусь даже после своей смерти. Об этом он сообщил во время провластного митинга, передает Белта.

"Мы построили с вами, несмотря на все сложности, при всех недостатках, красавицу страну. Кому Вы ее решили отдать? Если кто - то хочет отдать страну, даже когда я буду мертвым, я этого не позволю", - сказал Лукашенко.

По его словам, Беларусь не должна стать санитарной зоной между Востоком и Западом. Он заявил, что есть идея построить "цепь" от Вильнюса до Киева с участием более 300 тысяч человек.

"Эта" цепь" - санитарный кордон, который мы разрушили в середине 90-х. И за что так ненавидят нас на Западе. Мы не должны стать санитарной зоной между Востоком и Западом. Мы не должны стать отхожим местом для Европы", - сказал он.

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Напомним, во время этого же митинга Александр Лукашенко, заявил, что у случае повторных выборов Беларусь погибнет "как государство, как народ, как нация". Также он пожаловался на Украину, которая вместе с Польшей, Литвой, Латвией требует провести повторные выборы.