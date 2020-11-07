Лукашенко заявил, что Беларусь становится ядерным государством

Александр Лукашенко Фото из открытых источников

Александр Лукашенко назвал запуск атомной электростанции историческим событием в жизни страны

Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 ноября посетил атомную электростанцию и назвал ее запуск историческим событием. Об этом сообщает БЕЛТА.

Как отмечается, в субботу Лукашенко предварительно осмотрел станцию с вертолета. Так, на территории площадью более 100 га построено 130 различных зданий и сооружений. Кроме этого, с вводом первого энергоблока будет введено 88 объектов, с вводом второго - 42.

"Все так буднично, будто метро построили. Исторический момент - страна становится ядерным государством", - отметил Лукашенко.

Новости по теме: Литва направила ноту протеста Беларуси из-за запуска АЭС в Островце

Заметим, БелАЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту "АЭС-2006" с водо-водяными реакторами третьего поколения повышенной безопасности.

Также в Беларуси отметили, что здание реактора имеет двойную защитную оболочку. В связи с этим реактор не пострадает в случае землетрясения, урагана, наводнения, взрыва и других внешних воздействий.

Напомним, недавно Литва заявила, что прекращает торговлю электроэнергией с Беларусью, поскольку было обнаружено, что Белорусская АЭС в Островце начала производство.

В частности, в Литве убеждены, что Островецкая электростанция представляет опасность для населения. А действия Беларуси усиливают ядерную угрозу и угрозу окружающей среде во всей Европе.