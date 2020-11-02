Лукашенко выразил желание стать посредником между Макроном и мусульманским миром

Александр Лукашенко Фото из открытых источников

По словам белорусского политика, у него с мусульманами хорошие отношение и те всегда поддерживали его на выборах

Александр Лукашенко выразил желание стать посредником в урегулировании конфликта президента Франции Эммануэля Макрона и мусульманского мира. Об этом пишет Пул Первого.

По словам белорусского политика, у него с мусульманами хорошие отношение и те всегда поддерживали его на выборах. Кроме того он отметил, что Макрон был категорически неправ, заявляя о "свободе слова и религиозных чувствах".

"Я тут ему могу помочь, потому что у меня с мусульманами очень, очень добрые отношения 20-летней и даже больше давности. Но категорически неприемлемо вмешиваться в чувства верующих. Особенно мусульман. Ну мы же знаем, какие они вспыльчивые и реактивные бывают, когда их оскорбляешь. Это что же Макрон не знает? Знает. Я этот пример привожу, потому что мы никогда себе не позволим бросать камни в какого-то верующего. Моя позиция всегда была - каждый человек должен найти свою дорогу к храму", - сказал Лукашенко.

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Напомним, недавно под Парижем произошло убийство учителя, который показал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда. После трагедии президент Франции Эмманюэль Макрон назвал погибшего преподавателя "тихим героем", а само нападение – "исламистским терактом".

По информации французских правоохранителей, учителя за показ карикатуры на пророка Мухаммеда обезглавил 18-летний Абдулак Анзоров, который родом из Москвы. Также российское консульство подтвердило личность убийцы.