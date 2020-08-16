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Лукашенко второй раз за два дня звонил Путину

Владимир Путин и Александр Лукашенко Фото из открытых источников

Путин выразил Лукашенко свое видение ситуации, складывающейся вокруг Беларуси

В воскресенье, 16 августа, состоялся очередной телефонный разговор президентов России и Белоруссии Александра Лукашенко и Владимира Путина. Стороны обсуждали ситуацию в Беларуси. Об этом сообщает Белта".

Как отмечается, Путин выразил Лукашенко свое видение ситуации, складывающейся вокруг Беларуси.

"Главы государств провели основательные консультации по всем вопросам. Лидеры стран еще раз подтвердили договоренность, что в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут совместно реагировать в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности", - говорится в сообщении.

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Напомним, накануне президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор.

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