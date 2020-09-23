Лукашенко вступил в должность президента Беларуси несмотря на неодобрение ЕС

Присягу Лукашенко произнес на белорусском языке

Александр Лукашенко Фото из открытых источников

Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Беларуси. Об этом сообщает БЕЛТА.

Отмечается, что на церемонию инаугурации, которая проходит во Дворце Независимости Беларуси, приглашены несколько сотен человек. В частности, на мероприятие пришли высшие должностные лица, депутаты Палаты представителей, члены Совета Республики и др.

Известно, что по Конституции Беларуси глава государства вступает в должность после принесения присяги, которую Лукашенко произнес на белорусском языке. Он уже подписал акт о принятии присяги, после чего председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси Лидия Ермошина вручила Александру Лукашенко удостоверение президента Республики Беларусь.

Напомним, недавно глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз не признает легитимность президента Беларуси Александра Лукашенко. По словам чиновника, ЕС пересмотрит отношения со страной.

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Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил о потере легитимности действующей белорусской властью. Тогда он заявил, что политика Польши в отношении соседней страны будет адресована исключительно белорусскому обществу.