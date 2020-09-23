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Лукашенко во время президентской инаугурации: "Цветная революция" в Беларуси не состоялась

В своей речи он также сказал, что полон гордостью за белорусов

В Минске во время президентской инаугурации во Дворце Независимости Александр Лукашенко заявил, что "цветная революция" в Беларуси не произошла. Об этом сообщает БЕЛТА

"В этот торжественный день президент присягает на верность Родине и народу с особым чувством. В нем очень много гордости за белорусов, которые с честью прошли испытания на прочность, прежде всего, своих убеждений. День вступления в должность президента - это день нашей с вами победы, убедительной и судьбоносной. Мы не просто выбирали президента страны - мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость. и в этом плане мы должны еще немало сделать", - сказал Лукашенко.

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Он также заявил, что 2020 год войдет в историю страны как чрезвычайно эмоциональный период, когда государственности "был брошен беспрецедентный вызов - вызов неоднократно отработанных безотказных технологий уничтожения независимых государств".

"Но мы оказались в числе очень немногих - даже, может быть, единственные, где "цветная революция" не состоялась. И это выбор белорусов, которые ни в коем случае не хотят потерять страну", - сказал Лукашенко.

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Напомним, 23 сентября Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Республики Беларусь, на торжествах присутствовали несколько сотен человек. 

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