Лукашенко внесли в базу "Миротворца"

Александр Лукашенко на встрече с главой Верховного суда Александром Сукало БЕЛТА

На сайте белорусский глава указан, как "пособник пророссийских террористов"

Президента Беларуси Александра Лукашенко внесли в базу данных "Миротворца". Соответствующее сообщение появилось на сайте.

В часности, белорусский глава указан, как "пособник пророссийских террористов и российских захватчиков".

"В нарушение международных соглашений и договоренностей, несмотря на соответствующий запрос от Украины, дал указание передать России (страна-агрессор) боевиков и наемников, которые совершали военные преступления на территории Украины", - говорится в сообщении.

Вместе с тем белорусского президента обвиняют в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины".

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко опасается, что, если к власти придут "урки с прикорытниками", то начнется резня, по сравнению с которой то, что произошло во время Майдана в Украине, - "цветочки".