Лукашенко снова появился с автоматом

Александр Лукашенко РИА Новости

Фото предоставил пресс-секретарь Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня снова появился на территории своей резиденции с автоматом в руках. Об этом пишет РИА Новости.

В частности, пресс-секретарь Лукашенко на вопрос о местопребывании президента прислала фотографию президента с автоматом.

В свою очередь близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул Первого" позже сообщил обстоятельства съемки.

"Фото было сделано около 16:00. В тот момент, когда блуждала толпа возле Дворца независимости, там был и президент", - говорится в сообщении.

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Напомним, в воскресенье, 30 августа, в Минске оппозиция запланировала провести акцию протеста. В связи с этим в центр белорусской столицы стянули военную технику и ОМОН.