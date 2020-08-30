Лукашенко снова появился с автоматом
Фото предоставил пресс-секретарь Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня снова появился на территории своей резиденции с автоматом в руках. Об этом пишет РИА Новости.
В частности, пресс-секретарь Лукашенко на вопрос о местопребывании президента прислала фотографию президента с автоматом.
В свою очередь близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул Первого" позже сообщил обстоятельства съемки.
"Фото было сделано около 16:00. В тот момент, когда блуждала толпа возле Дворца независимости, там был и президент", - говорится в сообщении.
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Напомним, в воскресенье, 30 августа, в Минске оппозиция запланировала провести акцию протеста. В связи с этим в центр белорусской столицы стянули военную технику и ОМОН.