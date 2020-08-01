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Лукашенко считает, что задержанных в Беларуси наемников не нужно жестко наказывать

Александр Лукашенко Фото из открытых источников

По мнению президента, задержанные - простые солдаты, которым приказывают - они идут

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в отношении задержанных неподалеку от Минска наемников частной военной компании "Вагнер" не надо принимать жестких мер. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.

"Они, конечно, виноваты, но не настолько, чтобы в отношении них принимать каких-то жестких мер. Это солдаты. Им приказали - они пошли. Разбираться надо с теми, кто приказывал, кто их сюда посылал", - отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко добавил, что задержанные — лишь первая группа из 180 или 200 человек, которых планировали перебросить в Беларуси.

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Ранее сообщалось, что ночью 29 июля в Беларуси задержали 32 "боевиков иностранной военной компании". Однако другие детали происшествия не раскрывались.

Впоследствии стало известно, что сотрудники правоохранительных органов Беларуси ночью под Минском задержали 32 боевиков иностранной частной военной компании "Вагнера", еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны. Их имена и другие данные также установлены.

Позже Александр Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности потребовал обратиться в Москву для получения объяснений по поводу задержания боевиков под Минском.

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