Лукашенко считает, что коронавирус - это психоз, который кому-то на руку

По его мнению вреда от паники гораздо больше, чем от самого коронавирус

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он, несмотря на критику, будет и впредь называть коронавирус психозом, который кому-то будет на руку, а кому-то во вред, передает РИА Новости.

"Несмотря на некую критику в мою сторону, я этот коронавирус называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил уже многие психозы, и мы знаем, к чему это приводило. Абсолютно убежден, что это один из таких же психоз, который кому-то будет на руку, а кому-то и в ущерб", - сказал он.

Также президент Беларуси сказал, что нужно исходить не только из ситуации, которая складывается внутри страны, но и с той, которая наблюдается за рубежом.

"Почему я себя так веду? Потому что я абсолютно убежден, что мы можем больше пострадать от паники, чем от самого вируса. Вот это меня больше всего волнует", - заметил белорусский президент.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко дал несколько советов относительно того, как можно преодолеть коронавирус COVID-19, для этого нужно только три вещи - трактор, водка и сауна.