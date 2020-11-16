Лукашенко рассказал, сколько полномочий готов отдать другим структурам

Александр Лукашенко Фото из открытых источников

По словам белорусского политика, народ "замкнулся" на его полномочиях

Александр Лукашенко заявил, что готов передать 70-80% своих полномочий другим государственным структурам, однако только после соответствующего законопроекта. Об этом пишет БЕЛТА.

По словам белорусского политика, народ замкнулся на его полномочиях.

"Народ, общество хотят перемен, и они замкнулись на президенте и его полномочиях. Как выход из этого - изменения в Конституцию. Мы недавно договорились с руководством парламента, что для того, чтобы процентов на 70-80% полномочия президента передать парламенту, правительству, другим структурам, Конституцию ломать не надо. Поэтому все вопросы, которые вы вынесли на сотни страниц президенту, лежат в плоскости парламента и правительства. Вот давайте их и решайте, как в цивилизованном обществе: правительство прорабатывает эти вопросы с учетом всех обстоятельств, видя дыры в бюджете, если они есть, с подачи МВД, КГБ, губернаторов, местных органов власти обсуждайте и дебатируйте в парламенте, на уровне законов принимайте решение и вносите закон для подписания президенту", - сказал Лукашенко.

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Напомним, в октябре Александр Лукашенко заявил, что готов передать более 70 своих полномочий органам власти на разных уровнях. Он считает, что передача его полномочий другим органам положительно повлияет на работу правительства и государства.