Лукашенко об отравлении Навального: Фальсификация иностранных спецслужб

Александр Лукашенко Фото из открытых источников

По словам Лукашенко, целью фальсификации было "отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси"

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что сведенья правительства Германии об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального являются фальсификацией и даже готов предоставить доказательства. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, передаёт "Пул Первого".

"Так я вам должен сказать, что вчера или позавчера, я точно не помню, до выступления Меркель мы перехватили разговор. Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи. Перехватила наша разведка… интересный разговор, который отчётливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было", - сказал Лукашенко.

По словам президента Беларуси, целью фальсификации было "отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси".

Новости по теме: Его хотели заставить молчать: Меркель высказалась об отравлении Навального

Напомним, ранее в правительстве Германии сообщили, что в организме российского оппозиционера Алексея Навального нашли следы яда из группы "Новичок".

В связи с этим МИД Германии собирается вызвать посла России. Также сообщается, что Берлин проинформировал об этом ЕС и НАТО.