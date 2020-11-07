Лукашенко призвал Литву и Польшу вернуться к диалогу

По словам политика, страны могут работать вместе

Александр Лукашенко обратился к руководству Литвы и Польши с призывом прекратить "конфронтационную риторику" и вернуться к диалогу. Об этом он сообщил во время выступления на Белорусской АЭС, передает "Белта".

По словам Лукашенко, Литва и Беларусь нормально жили вместе, когда были в одной стране. "Я хочу еще раз обратиться (к руководству Литвы – ред.) сегодня с этой площадки - Белорусской АЭС: давайте жить дружно. Давайте будем вместе работать. Наши народы когда-то были в одном государстве, нормально жили, да и до сих пор нормально жили. Нет, на ровном месте влезли в наш огород. Ну, хорошо, если вы поняли, что ошиблись, идите с нашего огорода, давайте вместе будем работать: вы в своем огороде, мы в своем. Давайте вырабатывать электроэнергию, продавать ее , обмениваться электроэнергией. Давайте жить нормально! Мы же соседи, а соседей не выбирают", – сказал политик.

Кроме того, Лукашенко заявил, что готов сотрудничать и с польскими властями. "То же самое я хочу сказать и польскому руководству: ничего у вас не получится. Мы не станем на колени. Мы ответим, и я уже говорил: даже если останемся одни в окружении, мы ответим. Думаю, они это поняли. Давайте работать вместе, мы готовы открыто сотрудничать", – высказался он.

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Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко посетил белорусскую атомную электростанцию и назвал ее запуск историческим событием. По его словам, Беларусь становится ядерным государством.