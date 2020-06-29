Лукашенко признал, что "дал сигнал" задержать одного из своих оппонентов

Также он прокомментировал задержание другого своего оппонента - Виктора Бабарыко

Александр Лукашенко Фото из открытых источников

Действующий лидер Беларуси Александр Лукашенко признал, что "дал сигнал" для задержания одного из своих оппонентов на президентских выборах - блогера Сергея Тихановского. Об этом он сказал накануне в эфире телеканал "Беларусь-1", сообщает Радио Свобода.

По мнению Лукашенко, его политические оппоненты хотят расшатать ситуацию внутри страны и "пойти наступлением на действующую власть".

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"Да, я дал сигнал по Тихановскому. Я что-то не так сделал? Я волновался за свою страну, за которую я до сих пор ответственный. И я всегда буду ответственный – в любой роли", – рассказал Лукашенко.

Кроме этого, он предположил, что российское руководство понимает причины ситуации вокруг "Белгазпромбанка" (дочерний банк "Газпрома" и "Газпромбанка"). Следует заметить, что по этому делу был арестован еще один оппонент Лукашенко – Виктор Бабарыко.

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"Когда мы этот газпромовский банк прихлопнули – они все поняли… Все страдают: ах, Лукашенко посадил (Бабарыка – ред.). А мы никого туда не звали, мы действуем по закону, как это было всегда", – заявил президент.

Напомним, недавно Александр Лукашенко заявил, что хочет внести изменения в Конституции Республики Беларусь и прописать в ней "передел власти наверху".