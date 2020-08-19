Лукашенко приказал усилить охрану государственных границ Беларуси

Президент Беларуси хочет помешать якобы вмешательству боевиков, оружия и финансирования из других стран

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил усилить охрану государственной границы по всему периметру страны. Об этом он заявил на заседании Совета Безопасности, передает "БЕЛТА".

"Поручаю Государственному пограничному комитету, мы с обсуждения это видим, усилить охрану государственной границы по всему периметру", - отметил белорусский президент.

По словам Лукашенко, такое решение принято для того, чтобы якобы не допустить из других стран боевиков, оружия, боеприпасов, денег для финансирования беспорядков.

Таким образом, он считает, органы пограничной службы, кроме спецслужб, также должны участвовать в перекрытии подобных "финансовых потоков и каналов".

"Деньги идут на оплату участникам протестов, хоть и не всем. Платят людям, которые хотят заработать. С цветочками постоять, еще что-то сделать. Я не хочу сказать, что все такие. Но большие деньги поступают, и к тому же в открытую", - сказал Александр Лукашенко.

Напомним, Александр Лукашенко, заявил, что в случае повторных выборов Беларусь погибнет "как государство, как народ, как нация". В этом контексте он заявил, что на западных границах Беларуси идет наращивание сил альянса.

Позже в НАТО опровергли заявления президента Беларуси о том, что альянс наращивает силы у ее границ. А присутствие войск на восточном фланге не является угрозой для третьих стран