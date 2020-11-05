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Лукашенко приказал не пускать домой белорусских врачей, которые поедут помогать в Польшу

Александр Лукашенко

 Фото из открытых источников

По его словам, в стране нет лишних врачей

Александр Лукашенко заявил, что не позволит пускать обратно в Беларусь врачей, которые примут предложение Польши помочь в борьбе с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает его пресс-служба

Как отмечается, во время совещания Лукашенко напомнил о том, что несколько дней назад в Польше заявили о намерении приглашать к себе врачей из-за рубежа, в частности из Беларуси, для борьбы с коронавирусом.

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"Хочу предупредить: лишних врачей у нас нет. Нам самим надо лечить наших людей. Но, следуя своему принципу, мы никого держать не будем. Однако надо понимать: уехал - назад не вернешься, там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми поехал", - сказал Лукашено.

Кроме этого, он подчеркнул, что это не угроза, а приказ для правительства республики, поэтому "всех надо ставить на место, никому не препятствуя в случае, если он хочет большего рубля или у него глаза позеленели от валюты".

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Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил, что в скором времени в Беларуси будут приняты меры по непризнанию дипломов, полученных в учреждениях высшего образования за рубежом.

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