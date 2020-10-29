Лукашенко приказал не признавать дипломы о высшем образовании, выданные за рубежом

Александр Лукашенко Фото из открытых источников

Лукашенко убежден, что за границей оставят "одного-двух студентов"

Александр Лукашенко заявил, что в скором времени в Беларуси будут приняты меры по непризнанию дипломов, полученных в учреждениях высшего образования за рубежом. Об этом сообщает DW.

Как отмечается, Лукашенко, комментируя намерение оппозиционно настроенных студентов учиться за пределами Беларуси, сказал: "Я поручил правительству. В ближайшее время будут приняты меры по непризнанию дипломов, полученных за рубежом". В то же время он никак не отреагировал на возможный отъезд молодежи учиться за границу.

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"Кто-то хочет поехать за границу учиться. Объявляют там поляки, литовцы и другие. Не вопрос. Завтра выпишем билеты, пусть едут. Но только в лингвистическом университете учат иностранным языкам. Поверьте, в Польше, Чехии и даже в Литве людей, которые умеют разговаривать на иностранном, английском или немецком языках, достаточно", - сказал Лукашенко и добавил, что за рубежом оставят "одного-двух, и то физиков, математиков, талантливых".

"Если они думают там учиться, им там мозги промоют, как это делают поляки нашим ребятам, которые там учатся, и они нам их подбросят как пятую колонну... Этого не будет", - добавил Лукашенко.

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Напомним, недавно Александр Лукашенко приказал отчислять из белорусских университетов и других учебных заведений студентов, которые принимают участие в акциях протеста.

Впоследствии в СМИ появилась информация о том, что в Белорусском государственном медицинском университете отчислили 12 студентов из-за участия в протестах.