Лукашенко пригрозил белорусским шахтерам заменой украинцами

По словам президента Беларуси, в Украине есть "море безработных" горняков

Александр Лукашенко Фото из открытых источников

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что можно заменить белорусских горняков украинцами в случае продолжения забастовок. Об этом глава страны сказал во время общения с работниками одного из агрокомбинатов, передает "БЕЛТА".

По словам Лукашенко, он сообщил директору "Беларуськалия", что не надо уговаривать работников возобновить работу на предприятии. "Что вы бастуете? Хорошо, бастуете - ладно. Я дал команду директору: не надо за ними бегать. У нас в Солигорске 2 тыс. человек, желающих работать на "Беларуськалий". Они придут. Не они придут - во всем мире безработица. Приедут из Украины шахтеры. Их море - безработных", – заявил президент Беларуси.

Кроме того, Лукашенко добавил, что в настоящее время в горной сфере достаточно специалистов, в том числе, в соседних странах, поэтому при необходимости их можно привлечь на работу.

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Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в ближайшие дни уладит ситуацию в стране, возникшей в связи с протестами против его правления. По его мнению, сейчас ситуация в стране очень политизирована, но ее не надо рассматривать как катастрофическую.