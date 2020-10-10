Лукашенко приехал в СИЗО к задержанным оппозиционерам

Встреча Лукашенко с представителями оппозиции длилась 4,5 часа

Встреча Александра Лукашенко с задержанными оппозиционерами Telegram-канал Пул Первого

Александр Лукашенко приехал в следственный изолятор КГБ в Минске, где содержатся белорусские оппозиционеры. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

Отмечается, что Лукашенко провел встречу с задержанными членами Координационного совета и Объединенного штаба оппозиции, чтобы "услышать мнения всех". "Там он четыре с половиной часа общался с вышеназванными представителями, которые находятся в СИЗО", – говорится в сообщении.

При этом неизвестно, что именно обсуждалось на встрече. "Содержание беседы участники совместным решением оставили в тайне", – сообщили в посте. В то же время канал процитировал слова Лукашенко о том, что "Конституцию на улице не напишешь".

Как сообщает "Интерфакс" на встрече присутствовали, в частности, екскандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико, его сын Эдуард, член президиума КС Лилия Власова и координатор штаба Бабарико Юрий Воскресенский.

Напомним, недавно Александр Лукашенко заявил, что белорусская оппозиционер Светлана Тихановская сама просила власть о ее выезде в Литву. По его словам, Тихановской отдали 15 тыс. долларов, а сама она "плакала на шее".

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Ранее сообщалось, что Европейский Союз может утвердить внесение Александра Лукашенко в санкционный список. Также министры могут заявить об усилении экономической поддержки Беларуси.