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Лукашенко поручил закрыть бастующие предприятия с понедельника

Президент Беларуси считает, что таким образом "люди остынут"

Александр Лукашенко Фото из открытых источников

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил закрыть бастующие предприятия с понедельника, 24 августа. Об этом глава страны сообщил на провластном митинге в Гродно, передает Интерфакс.

По словам Лукашенко, не надо заставлять людей работать. "Я прошу губернатора, глав исполкомов, если кто – то не хочет работать-не заставляйте. Не надо. Мы их все равно не заставим и не уговорим. Но если предприятие не работает – с понедельника замок на ворота", – сказал президент Беларуси.

По мнению Лукашенко, таким образом "люди остынут", а после этого можно будет решать, кого можно приглашать на предприятие.

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Напомним, вчера, 21 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил белорусским шахтерам заменой украинцами. По словам президента, не надо уговаривать работников возобновить работу на предприятиях, потому что сейчас в горной сфере достаточно специалистов, которых при необходимости можно привлечь на работу.

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