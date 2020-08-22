Лукашенко поручил закрыть бастующие предприятия с понедельника

Президент Беларуси считает, что таким образом "люди остынут"

Александр Лукашенко Фото из открытых источников

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил закрыть бастующие предприятия с понедельника, 24 августа. Об этом глава страны сообщил на провластном митинге в Гродно, передает Интерфакс.

По словам Лукашенко, не надо заставлять людей работать. "Я прошу губернатора, глав исполкомов, если кто – то не хочет работать-не заставляйте. Не надо. Мы их все равно не заставим и не уговорим. Но если предприятие не работает – с понедельника замок на ворота", – сказал президент Беларуси.

По мнению Лукашенко, таким образом "люди остынут", а после этого можно будет решать, кого можно приглашать на предприятие.

Напомним, вчера, 21 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил белорусским шахтерам заменой украинцами. По словам президента, не надо уговаривать работников возобновить работу на предприятиях, потому что сейчас в горной сфере достаточно специалистов, которых при необходимости можно привлечь на работу.