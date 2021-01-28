Лукашенко пообещал амнистию белорусским политзаключенным при одном условии
Политик считает, что "некоторые стонут и рыдают" о необходимости амнистии
Александр Лукашенко пообещал амнистировать всех политических заключенных после получения доказательств того, что они есть в Беларуси. Об этом политик сообщил во время совещания по вопросам усовершенствования законодательства, передает "БЕЛТА".
По словам Лукашенко, "некоторые стонут и рыдают" о необходимости политической амнистии. "Завтра будет политическая амнистия, если мне кто-нибудь покажет хоть одну политическую статью в нашем Уголовном кодексе и что они осуждены или задержаны, арестованы по политическим мотивам. Я их немедленно помилую", - сказал он.
Напомним, недавно Александр Лукашенко заявил, что протесты в Беларуси затянулись из-за закрытия границ в связи с пандемией коронавируса. По его словам беспорядки в стране происходят каждый раз после президентских выборов.
Ранее сообщалось, что в Беларуси началась внезапная комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил Республики. Предполагалось, что действия войск пройдут практически на всех полигонах Вооруженных сил и отдельных участках местности.