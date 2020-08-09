Лукашенко получил письмо от Путина относительно "вагнеровцов"

Владимир Путин и Александр Лукашенко Фото из открытых источников

Следственный комитет Беларуси изучает изложенные Путиным факты

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что получил письмо от главы Российской Федерации Владимира Путина относительно задержанных членов частной военной компании "Вагнер". Об этом сообщает агентство ТАСС.

Так, белорусской лидер подчеркнул, что сейчас Следственный комитет изучает факты, которые были изложены в письме Владимира Путина. В то же время Лукашенко подчеркнул, что задержание боевиков не повлияет на отношения с Россией.

"Что касается перспективы, если кто-то ожидает, что у нас совершенно испортились отношения с Россией - ошибаетесь", - заявил Лукашенко.

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Также белорусский глава добавил, что генеральные прокуроры России и Украины еще не приезжали в Минск по делу о задержании боевиков "Вагнера".

Напомним, членов ЧВК "Вагнер" задержали возле Минска 29 июля. После этого власти Беларуси заявили, что бойцы были подосланы для дестабилизации ситуации в стране перед выборами.

Впоследствии стало известно, что среди задержанных есть украинцы, которых подозревают в преступлениях на Донбассе. В связи с этим украинская сторона обратилась к Беларуси однако, Лукашенко заявил, что Украина сначала должна доказать их вину.

Позже Путин и Лукашенко договорились решить это вопрос в "духе взаимопонимания".