Лукашенко побеждает на президентских выборах Беларуси, - экзитпол

Александр Лукашенко Фото из открытых источников

Александр Лукашенко набирает 79,7%

Действующий глава Беларуси Александр Лукашенко побеждает на президентских выборах набрав 79,7%. Об этом свидетельствуют данные государственного экзитпола, передаёт БЕЛТА.

Согласно данным опроса: Александр Лукашенко набирает 79,7%, Светлана Тихановская 6,8%, Анна Канопацкая 2,3%, Андрей Дмитриев 1,1%, Сергей Черечень 0,9%. Против всех проголосовали 9,2% избирателей.

Опрос проводился на 320 участках по всей стране. Всего было опрошено 12 340 человек.

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Напомним, президентские выборы в Беларуси состоялись в воскресенье, 9 августа. За пост главы государства боролись Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Анна Конопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечня. Участки открылись в 8:00 и работали до 20:00.

Накануне, за день до выборов, в Беларуси задержали руководителя избирательного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской Марию Мороз. Кроме этого, ранее главная соперница Лукашенко вывезла детей из страны из-за угроз.