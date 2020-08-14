Лукашенко отреагировал на ряд забастовок белорусских предприятий

Александр Лукашенко во время совещания БЕЛТА

По словам президента, забастовками могут воспользоваться конкуренты

Забастовки на ряде предприятий Беларуси могут негативно сказаться на работе учреждений, поскольку этим могут воспользоваться конкуренты. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

"Если они забастуют на два дня, то конкуренты - русские и канадцы - перекрестятся. И быстренько на рынок поставят то, что они хотят поставить", - сказал Лукашенко.

По его словам, в период когда экономика только начинает оправляться от последствий пандемии, все страны борются за рынки сбыта. И если Беларусь сейчас остановится, то никогда не раскрутит свое производство.

"Если мы остановимся, никогда не раскрутим свое производство. Никогда! Нас еще в это болото и подтолкнут. Людям надо это объяснить: хотите - бастуйте, хотите работать - работайте", - добавил Лукашенко.

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Напомним, протесты в Беларуси вспыхнули 9 августа после проведения президентских выборов. В тот же вечер экзитпол обнародовал предварительные результаты голосования, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко. Позже его победу подтвердил ЦИК.

В связи с этим возмущенные белорусы вышли на улицы. В понедельник вечером в центре Минска прекратили работу нескольких станций метро, стянули спецтехнику, а силовики начали стрелять по митингующим. В результате задержали тысячи человек, еще десятки активистов пострадали.