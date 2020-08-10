Лукашенко отреагировал на протесты в Беларуси

Александр Лукашенко Фото из открытых источников

По словам главы Беларуси, он готов к диалогу с оппонентами

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов к диалогу с оппозицией, однако не потерпит провокаций в стране. Об этом пишет БЕЛТА.

Президент подчеркнул, что никто не применял никакие репрессии в отношении митингующих.

"Никто никаких репрессий в нарушение закона не делал и делать не будет. И вы выполните закон. И исчезнут любые разговоры о репрессиях или еще о чем-то. Закон и только закон. Будете нарушать, будем отвечать. И то мы еще мягко отвечали. Честно вам скажу: мы всегда сдерживали правоохранителей ", - сказал Лукашенко.

По словам главы Беларуси, он готов к диалогу с оппонентами, однако на провокации будет соответствующая реакция.

"Я хочу, чтобы было спокойно. Если вы способны что-то сделать для страны, я создам вам все условия. Если вы будете бороться против страны, даже в мельчайших вещах ввергнуть страну в хаос и дестабилизировать - вы получите мгновенный от меня ответ. Это мои конституционные полномочия. За что вы меня упрекаете", - добавил Лукашенко.

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Напомним, 9 августа в Беларуси завершились президентские выборы. По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, действующий глава Беларуси Александр Лукашенко побеждает на президентских выборах, набрав 80,23%.

В то же время белорусы в ответ на результаты экзитполов вышли на митинги в Минске и других городах Беларуси. К их разгону привлекли ОМОН, в частности сообщалось о том, что автозак силовиков въехал в толпу митингующих, а милиция стреляла резиновыми пулями. Правозащитники сообщили, что мужчина, на которого наехала спецтехника в Минске, погиб.