Лукашенко отобрал дипломатические ранги у трех послов Беларуси

Президент РФ Александр Лукашенко Фото из открытых источников

Формулировки касались "ненадлежащего исполнения обязанностей" и " позор государственной службы"

Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко уволил трех послов Беларуси и лишил их дипломатического ранга за то, что они встали на сторону оппозиции, передает "Белта".

Отмечается, что Лукашенко лишил дипломатического ранга бывшего посла Беларуси во Франции и Польше, а ныне члена президиума оппозиционной Координационного совета страны Павла Латушка, а также бывшего посла Беларуси в Словакии Игоря Лещеню – за действия, "порочащие государственную (дипломатическую) службу".

Кроме того, Лукашенко уволил посла Беларуси в Латвии Василия Марковича и лишил его дипломатического ранга "за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей".

Павел Латушко, который ранее также был министром культуры Беларуси, сейчас находится в Литве, как и оппозиционная лидер Светлана Тихановская. Лукашенко заявил, что Латушко, перейдя на сторону оппозиции, пересек красную линию и ответит по закону.

Игорь Лещеня одним из первых поддержал участников акций против фальсификации результатов выборов и призвал положить конец насилию силовиков. Позже он подал заявление об отставке.

Василий Маркович недавно был вызван в МИД Латвии для разъяснения заявлений Лукашенко о том, что протесты в Беларуси финансируются в том числе из Риги.

Отметим, что Координационный совет оппозиции создан по инициативе бывшей кандидатки в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Ее целью заявлен переход власти в стране, где после президентских выборов 9 августа продолжаются многотысячные протесты против объявленной ЦИК победы Лукашенко.

На данный момент почти все члены президиума совета либо задержаны, либо находятся за пределами Беларуси.

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Ранее сообщалось, что Европейский Союз может расширить санкции против Беларуси, включив в них президента Александра Лукашенко, если он не прекратит репрессии против митингующих и оппозиции.