Лукашенко отобрал дипломатические ранги у трех послов Беларуси
Формулировки касались "ненадлежащего исполнения обязанностей" и " позор государственной службы"
Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко уволил трех послов Беларуси и лишил их дипломатического ранга за то, что они встали на сторону оппозиции, передает "Белта".
Отмечается, что Лукашенко лишил дипломатического ранга бывшего посла Беларуси во Франции и Польше, а ныне члена президиума оппозиционной Координационного совета страны Павла Латушка, а также бывшего посла Беларуси в Словакии Игоря Лещеню – за действия, "порочащие государственную (дипломатическую) службу".
Кроме того, Лукашенко уволил посла Беларуси в Латвии Василия Марковича и лишил его дипломатического ранга "за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей".
Павел Латушко, который ранее также был министром культуры Беларуси, сейчас находится в Литве, как и оппозиционная лидер Светлана Тихановская. Лукашенко заявил, что Латушко, перейдя на сторону оппозиции, пересек красную линию и ответит по закону.
Игорь Лещеня одним из первых поддержал участников акций против фальсификации результатов выборов и призвал положить конец насилию силовиков. Позже он подал заявление об отставке.
Василий Маркович недавно был вызван в МИД Латвии для разъяснения заявлений Лукашенко о том, что протесты в Беларуси финансируются в том числе из Риги.
Отметим, что Координационный совет оппозиции создан по инициативе бывшей кандидатки в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Ее целью заявлен переход власти в стране, где после президентских выборов 9 августа продолжаются многотысячные протесты против объявленной ЦИК победы Лукашенко.
На данный момент почти все члены президиума совета либо задержаны, либо находятся за пределами Беларуси.
Ранее сообщалось, что Европейский Союз может расширить санкции против Беларуси, включив в них президента Александра Лукашенко, если он не прекратит репрессии против митингующих и оппозиции.