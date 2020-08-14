Лукашенко отдал России 32 задержанных "вагнеровцев"

Группа Вагнера Фото из открытых источников

Сейчас бойцы находятся на территории РФ

Правительство Республики Беларусь передало Российской Федерации 32 боевиков ЧВК Вагнера, которых ранее задержали недалеко от Минска. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

"В соответствии с ходатайством Генерального прокурора Российской Федерации Краснова И. В. от 05.08.2020 в порядке, предусмотренном Минской конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993, тридцать два гражданина Российской Федерации, которые были ранее задержаны на территории Белоруси, пересекли государственную границу Российской Федерации и в настоящее время находятся на территории России", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, тридцать третий боец остался на территории Республики Беларусь, поскольку кроме гражданства РФ, имеет еще и белорусское.

Напомним, ночью 29 июля вблизи Минска задержали 33 бойцов ЧВК "Вагнер", прибывших "для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".

Впоследствии были установлены имена и фамилии задержанных. Как выяснилось, среди них есть граждане Украины.

В связи с этим Украина заявила о намерении официально обратиться в Республику Беларусь с ходатайством об экстрадиции "вагнеровцев", которых также подозревают в военных преступлениях на Донбассе.

Позже Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова провела телефонный разговор с генпрокурором Беларуси Александром Конюком относительно экстрадиции "вагнеровцев". Последний заявил, что решение о выдаче указанных лиц будет принято только после получения соответствующих обращений правоохранительными органами страны.

Также Офис генерального прокурора обратился в Генеральную прокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 бойцов ЧВК "Вагнер".