Лукашенко обвинил Украину в планах "душить" Беларусь

Александр Лукашенко Фото из открытых источников

По словам политика, об этом свидетельствуют данные из разговора глав МИД Украины и Германии

Александр Лукашенко обвинил Украину в намерении "душить" Беларусь, о чем якобы свидетельствуют сведения, содержащиеся в материалах Комитета государственной безопасности страны. Об этом он сообщил во время встречи с коллективом одной из больниц Минска, передает БЕЛТА.

По словам Лукашенко, такие планы в контексте введения санкций против Беларуси обсуждали министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и его немецкий коллега Хайко Маас. Кроме того, политик считает, что дипломаты обсуждали ограничения, чтобы парализовать деятельность государства, бизнеса и производств в Беларуси.

"Им-то что надо? Даже русские на меня всегда обижались: "Почему ты украинцев поддерживаешь?". Простые люди к нам очень хорошо относятся, по-человечески, потому что мы к ним по-братски относились. Но какой цинизм: опаздываем, надо быстрее душить Беларусь", - сказал Лукашенко.

Также он вновь заявил, что в Киеве создан центр информационного влияния на Беларусь.

В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter опроверг слова Лукашенко о своем разговоре с Маасом. "Никаких таких слов в наших разговорах с Хайко Маасом не звучало. Я принципиально против "душить" Беларусь, ее бизнес и производство. Я наоборот за то, чтобы дать Беларуси дышать свободно", – написал дипломат.

Напомним, недавно Александр Лукашенко заявил, что в Киеве якобы действует центр американских спецслужб. По словам политика, такие центры в Украине и Польше обнаружили белорусская и российская разведки.