Лукашенко обсудил с Путиным ситуацию в Беларуси

Президенты провели телефонный разговор после заявления главы Беларуси

Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото из открытых источников

Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом сообщила пресс-служба Администрации президента Беларуси в комментарии государственному агентству БЕЛТА.

Отмечается, что президенты обсудили ситуацию, которая складывается внутри и вокруг Республики Беларусь, однако детали разговора пока неизвестно.

Напомним, сегодня, 15 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что хочет поговорить с президентом России Владимиром Путиным из-за ситуации в стране. По словам Лукашенко, акции протеста – это угроза не только Беларуси, но и России. Кроме того, президент Беларуси считает, что против страны разворачивается агрессия, а власть "не надо убаюкивать мирными акциями и демонстрациями", потому что она видит, что происходит на самом деле.

Ранее сообщалось, что Лукашенко отреагировал на ряд забастовок белорусских предприятий, которые продолжаются после проведения президентских выборов. Президент Беларуси заявил, что забастовки могут негативно сказаться на работе учреждений, поскольку этим могут воспользоваться конкуренты.