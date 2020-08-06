Лукашенко об экстрадиции бойцов ЧВК Вагнера: Украина должна доказать их вину

По словам главы Беларуси, генпрокуроры работают над решением этого вопроса

Александр Лукашенко Фото из открытых источников

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна выдаст бойцов ЧВК Вагнера после предоставления Украиной доказательств их вины. Об этом он сообщил в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

По словам главы Беларуси, генпрокуроры Украины, Беларуси и России работают над вопросом задержания "вагнеровцев". "Они работают над тем, чтобы была четкая картина: никто никого не выдает, пока не установят вину. А страна, которая спрашивает, должна доказать вину этих людей. Что этот убил этого, что стреляли и так далее", – подчеркнул Лукашенко.

В то же время, ситуацию с задержанием российских бойцов на территории Беларуси Лукашенко считает недопустимой. "Это не просто обидно, это недопустимо и отвратительно, особенно если это происходит со стороны твоих родных, друзей", – заявил глава государства.

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Напомним, ночью 29 июля вблизи Минска задержали 33 бойцов ЧВК "Вагнера", прибывших "для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".

Впоследствии было установлено имена и фамилии задержанных. Как выяснилось, среди них есть граждане Украины.

Сегодня, 6 августа, стало известно, что президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить генеральных прокуроров России и Украины в отношении задержанных боевиков ЧВК Вагнера.

Кроме того, сегодня генпрокурор Украины Ирина Венедиктова провела телефонный разговор с генпрокурором Беларуси Александром Конюком. Последний заявил, что решение об экстрадиции "вагнеровцев" будет принято только после получения соответствующих обращений правоохранительными органами Беларуси.