Лукашенко о протестах в Беларуси: С митингующими разберемся

Александр Лукашенко Фото из открытых источников

Кроме того, президент Беларуси завил об угрозах в адрес военных

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал забастовку стране "угрозами и атакой" на рабочих заводов и фабрик. На заседании Совета безопасности он заявил об "угрозах в адрес семей военных, милиции, спецслужб и государственных служащих", передает " БелТА".

По словам Александра Лукашенко, сложности в плане общественно-политической ситуации остаются.

"Вы, рабочие, хозяева на этом заводе, а с этими митингующими, которые вас встречают на проходной, мы разберемся", - заявил глава Беларуси.

Новости по теме: Лукашенко допускает перевыборы, однако только с новой Конституцией

Напомним, в Беларуси уже 10 дней протестуют против действующей власти, после проведения президентских выборов 9 августа. В тот же вечер экзит-пол обнародовал предварительные результаты голосования, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко. Позже его победу подтвердил ЦИК.

В связи с этим возмущенные белорусы вышли на улицы. В понедельник вечером, 10 августа, в центре Минска прекратили работу нескольких станций метро, стянули спецтехнику, а силовики начали стрелять по митингующим. В результате задержали тысячи человек, еще десятки активистов пострадали.

13 августа в Беларуси начались забастовки на предприятиях на фоне протестов в стране после победы на выборах Александра Лукашенко. Сам президент Беларуси заявил, что забастовки могут негативно сказаться на работе учреждений, поскольку этим могут воспользоваться конкуренты.

К слову, во время одного из митингов Александр Лукашенко, заявил, что в случае повторных выборов Беларусь погибнет "как государство, как народ, как нация". Также он пожаловался на Украину, которая вместе с Польшей, Литвой, Латвией и рядом других стран требует провести повторные выборы.

Кроме того, накануне, 16 августа, в столице Беларуси на митинге, который стал крупнейшим в истории независимой страны, собрались около 100-200 тыс. человек.