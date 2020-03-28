Лукашенко о COVID-19: Лучше умереть стоя, чем жить на коленях
Президент Белоруссии убежден, что на льду "нет никаких вирусов"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко несмотря на пандемию коронавируса продолжает заниматься хоккеем и не намерен отменять тренировки на льду. Видео с ледового дворца было опубликовано на Youtube-канале ОНТ.
В частности, белорусская журналистка отметила, что коронавирус не влияет на тренировки президента Белоруссии Александра Лукашенко.
- Можно сказать, что война-войной, а тренировки по расписанию? - спросила корреспондентка главы Республики.
- Нет, надо сказать, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях! - ответил Александр Лукашенко.
Однако, президент подчеркнул, что на льду нет никакого вируса, поэтому во время тренировки заразиться невозможно.
"Здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу. Это холодильник, это лучшее здоровье... антивирусные лекарства самые настоящие", - подытожил Лукашенко.
Напомним, недавно Александр Лукашенко заявил, что Господь защитит Беларусь от коронавируса, а потому его страна продолжит готовиться к 75-летию победы во Второй мировой войне.