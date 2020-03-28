Лукашенко о COVID-19: Лучше умереть стоя, чем жить на коленях

Александр Лукашенко Фото из открытых источников

Президент Белоруссии убежден, что на льду "нет никаких вирусов"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко несмотря на пандемию коронавируса продолжает заниматься хоккеем и не намерен отменять тренировки на льду. Видео с ледового дворца было опубликовано на Youtube-канале ОНТ.

В частности, белорусская журналистка отметила, что коронавирус не влияет на тренировки президента Белоруссии Александра Лукашенко.

- Можно сказать, что война-войной, а тренировки по расписанию? - спросила корреспондентка главы Республики.

- Нет, надо сказать, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях! - ответил Александр Лукашенко.

Однако, президент подчеркнул, что на льду нет никакого вируса, поэтому во время тренировки заразиться невозможно.

"Здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу. Это холодильник, это лучшее здоровье... антивирусные лекарства самые настоящие", - подытожил Лукашенко.

Напомним, недавно Александр Лукашенко заявил, что Господь защитит Беларусь от коронавируса, а потому его страна продолжит готовиться к 75-летию победы во Второй мировой войне.