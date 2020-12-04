Лукашенко не хватает легитимности быть лидером Беларуси, - МИД Канады

Александр Лукашенко Фото из открытых источников

По словам министра, Канада продолжает поддерживать народ Беларуси в его демократических стремлениях

Министерство иностранных дел Канады считает, что Александру Лукашенко не хватает легитимности для того, чтобы быть президентом Беларуси. Об этом заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань, передает "Укринформ".

"Канада твердо убеждена, что Александру Лукашенко не хватает легитимности быть лидером Беларуси. Мы продолжаем отстаивать внедрения рекомендаций отчета Московского механизма, в частности освобождение всех выборочно задержанных, начала сущностного диалога между властью и оппозицией для поиска мирного выхода из ситуации и прекращение насилия, совершенного властью и хорошо задокументированного", - сказал Шампань.

По словам министра, Канада продолжает поддерживать народ Беларуси в его демократических стремлениях.

"Мы не будем молчать, когда творится насилие и разрушается демократия", - добавил Шампань.

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Напомним, ранее министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил о подготовке санкционного списка в отношении ряда официальных лиц Украины. По словам Макея, решение о введении санкций принято из-за якобы направленных против Беларуси действий со стороны Украины.