Лукашенко не будет иметь властных полномочий после 5 ноября, - Тихановская

5 ноября 2020 года заканчивается срок пятилетней каденции Александра Лукашенко

"Лукашенко не будет иметь властных полномочий после этой даты. Я хочу, чтобы все страны подумали, как они будут относиться к этому лицу после 5 ноября. В нашей стране мы знаем, что он уже не наш президент, он фальсифицировал выборы", - заявила главная оппонентка Лукашенко на президентских выборах 9 августа.

В то же время Тихановская подчеркнула, что Россия является соседом Беларуси, страны имеют тесные экономические отношения, а потому надо с ней иметь хорошие отношения.

"Нас объединяют торговые отношения, и сейчас мы не может отвернуться от России. Она всегда будет нашей соседкой и мы должны иметь с ней хорошие отношения, это очевидно", - сказала она.

Также оппозиционерка отметила, что осознает, о какой помощи Лукашенко попросил у Путина и получил ее.

"Это были полицейские силы, это была интервенция. Считаю, что не было причины, чтобы такая помощь была необходима, поскольку наши демонстрации были мирными. Мы просим каждую страну, в том числе и Россию, уважать территориальную целостность Беларуси", - заявила Тихановская.

Напомним, недавно Светлана Тихановская записала видеообращение к Европейскому Союзу. Она заявила, что выборы 9 августа были нечестными.

Кроме того, лидер белорусской оппозиции объявляла о готовности стать национальным лидером, чтобы страна "успокоилась и вошла в нормальный ритм".

Однако позже Светлана Тихановская заявила, что не планирует баллотироваться на новых выборах и с нее достаточно политики.