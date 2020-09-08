Лукашенко назвал ответственных за протесты в Беларуси: США и "буржуйчики"

Александр Лукашенко Фото из открытых источников

По мнению президента, американцы действуют через центры в Польше и Чехии

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что за протестами в стране якобы стоят Соединенные Штаты Америки и сформированный класс "буржуйчиков", стремящихся к власти. Об этом он заявил в интервью российским СМИ, передает ТАСС.

По словам Лукашенко, за протестами в Беларуси, с одной стороны, стоят внешние силы - прежде всего, американцы, которые действуют через центры в Польше и Чехии, но, с другой стороны, есть и внутренние причины.

"Это то, что в Беларуси выросло два новых поколения и сформировался небольшой класс "буржуйчиков", которые хотят власти", - отметил белорусский президент.

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Напомним, ранее президент Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что ЕС не признает результатов выборов президента Беларуси, которые состоялись 9 августа. На фоне этого Евросоюз поднял вопрос о введении санкций против людей, причастных к насилию, репрессий и фальсификации выборов в Беларуси.

К слову, после победы Александра Лукашенко на выборах в Беларуси вспыхнули массовые протесты, которые позже начали сопровождаться насилием. Результатом этого стало задержание десятков тысяч граждан, также есть пострадавшие и погибшие.