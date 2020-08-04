Лукашенко назвал белорусскую оппозицию "тремя несчастными девчонками"

Президент Беларуси считает, что интернет-тролли хотят дестабилизировать ситуацию в стране

Александр Лукашенко Фото из открытых источников

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал представителей оппозиционных сил в стране "тремя несчастными девочками". Соответствующая фраза прозвучала во время обращения главы Беларуси к народу и Национальному собранию.

По словам Лукашенко, интернет-тролли планируют дестабилизировать ситуацию в Беларуси. "Целая армия интернет-троллей, информационных провокаторов работает день и ночь, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Ну, что вы творите? Нашли этих трех несчастных девчонок. Они же не понимают, что они читают, что вы им пишете", – заявил президент Беларуси.

Вероятно, "девчонками" Лукашенко называет кандидатку в президенты Светлану Тихановську, а также представительниц штабов кандидатов, которых не допустили до выборов, – Марию Колесникову и Веронику Цепкало. "Что вы им пишете? Они же не понимают, что говорят и что творят. Но мы же видим, кто за ними стоит", – отметил Лукашенко.

Новости по теме: Лукашенко заявил, что в Беларуси скрывается еще одна группа боевиков

Напомним, сегодня, 4 августа, стало известно, что Беларусь параллельно с выборами проведет военные сборы на границе с РФ. Предполагается, что те, кто получил повестки, должны появиться в пункты сбора после голосования за нового главы Беларуси, 10 августа.