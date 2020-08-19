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Лукашенко назначил новое правительство Беларуси

Александр Лукашенко во время совещания БЕЛТА

Премьер-министр и ряд других ключевых министров сохранили свои должности

Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил новый состав правительства республики. Об этом пишет БЕЛТА.

В частности, премьер-министр и ряд других ключевых министров сохранили свои должности. Так, Лукашенко назначил:

  • Романа Головченко - премьер-министром;
  • Владимира Колтовича - министром антимонопольного регулирования и торговли;
  • Руслана Пархамовича - министром архитектуры и строительства;
  • Юрия Караева - министром внутренних дел;
  • Андрея Хмеля - министром жилищно-коммунального хозяйства;
  • Владимира Караника - министром здравоохранения;
  • Владимира Макея - министром иностранных дел;
  • Игоря Луцкого - министром информации;
  • Юрия Бондаря - министром культуры;
  • Виталия Дрожжу - министром лесного хозяйства;
  • Виктора Хренина - министром обороны;
  • Игоря Карпенко - министром образования;
  • Сергея Наливайко - министром по налогам и сборам;
  • Владимира Ващенко - министром по чрезвычайным ситуациям;
  • Андрея Худыка - министром природных ресурсов и охраны окружающей среды;
  • Петра Пархомчика - министром промышленности;
  • Константина Шульгана - министром связи и информатизации;
  • Ивана Крупко - министром сельского хозяйства и продовольствия;
  • Сергея Ковальчука - министром спорта и туризма;
  • Алексея Авраменко - министром транспорта и коммуникаций;
  • Ирину Костевич - министром труда и социальной защиты;
  • Юрия Селиверстова - министром финансов;
  • Александра Червякова - министром экономики;
  • Виктора Каранкевича - министром энергетики;
  • Олега Слижевского - министром юстиции.

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Напомним, 17 августа правительство Беларуси сложило полномочия перед вновь объявленным победителем на президентских выборах Александром Лукашенко. 

Ранее Александр Лукашенко поручил оперативно подготовить документы по дальнейшей работе правительства. Тогда он говорил, что в основном сформировано правительство, но могут быть нюансы.

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