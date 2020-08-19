Лукашенко назначил новое правительство Беларуси

Александр Лукашенко во время совещания БЕЛТА

Премьер-министр и ряд других ключевых министров сохранили свои должности

Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил новый состав правительства республики. Об этом пишет БЕЛТА.

В частности, премьер-министр и ряд других ключевых министров сохранили свои должности. Так, Лукашенко назначил:

Романа Головченко - премьер-министром;

Владимира Колтовича - министром антимонопольного регулирования и торговли;

Руслана Пархамовича - министром архитектуры и строительства;

Юрия Караева - министром внутренних дел;

Андрея Хмеля - министром жилищно-коммунального хозяйства;

Владимира Караника - министром здравоохранения;

Владимира Макея - министром иностранных дел;

Игоря Луцкого - министром информации;

Юрия Бондаря - министром культуры;

Виталия Дрожжу - министром лесного хозяйства;

Виктора Хренина - министром обороны;

Игоря Карпенко - министром образования;

Сергея Наливайко - министром по налогам и сборам;

Владимира Ващенко - министром по чрезвычайным ситуациям;

Андрея Худыка - министром природных ресурсов и охраны окружающей среды;

Петра Пархомчика - министром промышленности;

Константина Шульгана - министром связи и информатизации;

Ивана Крупко - министром сельского хозяйства и продовольствия;

Сергея Ковальчука - министром спорта и туризма;

Алексея Авраменко - министром транспорта и коммуникаций;

Ирину Костевич - министром труда и социальной защиты;

Юрия Селиверстова - министром финансов;

Александра Червякова - министром экономики;

Виктора Каранкевича - министром энергетики;

Олега Слижевского - министром юстиции.

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Напомним, 17 августа правительство Беларуси сложило полномочия перед вновь объявленным победителем на президентских выборах Александром Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко поручил оперативно подготовить документы по дальнейшей работе правительства. Тогда он говорил, что в основном сформировано правительство, но могут быть нюансы.