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Лукашенко намекнул, что завидует Порошенко

Александр Лукашенко и Петр Порошенко

 AFP

Белорусский президент заверил, что если бы у него было столько денег, сколько у Порошенко, то он бы не держался за свой пост

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что мог бы сложить с себя полномочия главы государства, если бы имел такое состояние, как пятый президент Украины Петр Порошенко. Об этом сообщает ВВС News Украина.  

"Если бы у меня в кармане было несколько миллиардов, то я бы поступил как Порошенко. Вряд ли, но так иногда думаю. Но у меня этих миллиардов нет", - пожалел Лукашенко.

Заметим, Петр Алексеевич Порошенко является одним из богатейших бизнесменов Украины. В частности, он владеет рядом активов, одним из которых является известная в мире кондитерская корпорация "Рошен".

Господин Порошенко занимал пост президента Украины с 2014 по 2019 год. После поражения во втором туре действующему главе государства Владимиру Зеленскому, стал народным депутатом от "Европейской Солидарности", главой которой он также является. 

Кроме этого, белорусский президент Александр Лукашенко убежден, что если он ушел с должности, "рухнула бы вся система и покатилась Беларусь вслед".

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"Когда я уйду, но я им не позволю уничтожить то, что мы создавали с поколениями людей", - добавил президент Беларуси", - добавил он.

Напомним, ранее Александр Лукашенко отмечал, что не уходит с поста президента из-за страха того, что к власти придут "урки с прикоритниками", и в Беларуси начнется резня, более жесткая, чем во времена украинского "Майдана".  

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