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Лукашенко наградил силовиков медалями "за безупречную службу"

Александр Лукашенко Фото из открытых источников

Медалями награждены сотрудники МВД Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о награждении медалями сотрудников Министерства внутренних дел страны за образцовое исполнение служебных обязанностей. Указ опубликован на юридическом портале.

На 25 страницах документа перечислены правоохранители, награжденные медалями "За отличную службу" первой, второй и третьей степени.

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Напомним, в Беларуси уже 9 дней протестуют против действующей власти, после проведения президентских выборов 9 августа. В тот же вечер экзитпол обнародовал предварительные результаты голосования, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко. Позже его победу подтвердил ЦИК. 

В связи с этим возмущенные белорусы вышли на улицы. В понедельник вечером, 10 августа, в центре Минска прекратили работу нескольких станций метро, стянули спецтехнику, а силовики начали стрелять по митингующим. В результате задержали тысячи человек, еще десятки активистов пострадали.

13 августа в Беларуси начались забастовки на предприятиях на фоне протестов в стране после победы на выборах Александра Лукашенко. Сам президент Беларуси заявил, что забастовки могут негативно сказаться на работе учреждений, поскольку этим могут воспользоваться конкуренты.

К слову, во время одного из митингов Александр Лукашенко, заявил, что в случае повторных выборов Беларусь погибнет "как государство, как народ, как нация". Также он пожаловался на Украину, которая вместе с Польшей, Литвой, Латвией и рядом других стран требует провести повторные выборы.

Кроме того, накануне, 16 августа, в столице Беларуси на митинге, который стал крупнейшим в истории независимой страны, собрались около 100-200 тыс. человек.

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