Лукашенко надеется, что студенты "перебесятся" и закончат протесты
Для такого результата Александр Лукашенко назначил ректоров трех ВУЗов, которые преданы государству
Александр Лукашенко назначил новых ректоров трех высших учебных заведений, студенты которых приняли участие в акциях протеста, заявив, что руководителями должны быть "преданные государству люди". Об этом сообщает TUT.by.
Как отмечается, новое руководство получили Минский государственный лингвистический университет, Белорусский государственный университет культуры и искусств и Брестский государственный технический университет.
Согласовывая назначение новых руководителей, Лукашенко сказал, что студенты "скоро успокоятся, просто надо потерпеть".
"Катастрофы там нет. Студенты всегда были людьми буйными и бурными. Мне часто говорят: "Александр Григорьевич, ну что вы все это терпите, с этими студентами? Так повыгоняйте их". Но тут и личное: я вспоминаю себя, когда я был студентом. Знаете, декану исторического факультета всегда было со мной непросто. Но я никогда не воевал против власти.
Есть такие, кому мозги на место уже не поставишь. Но это единицы. А за ними тянутся и другие: ну как, это же неудобно, вот он тут вышел, против власти выступил, и я за ним. Я это все в душе понимаю и как-то успокаивал и силовиков, и чиновников. Говорю: Надо потерпеть. Надо потерпеть, поймут люди", - заявил Александр Лукашенко.
Напомним, ранее десятки тысяч белорусов из 102 стран мира подали обращение против Александра Лукашенко в Международный уголовный суд в Гааге и призвали возбудить против него уголовное дело "за преступления против человечества".
Также Совет Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека приняла резолюцию по применению насилия во время протестов в Беларуси.
К слову, Александр Лукашенко заявлял о готовность передать более 70 своих полномочий органам власти на разных уровнях.