Лукашенко надеется, что студенты "перебесятся" и закончат протесты

Александр Лукашенко Фото из открытых источников

Для такого результата Александр Лукашенко назначил ректоров трех ВУЗов, которые преданы государству

Александр Лукашенко назначил новых ректоров трех высших учебных заведений, студенты которых приняли участие в акциях протеста, заявив, что руководителями должны быть "преданные государству люди". Об этом сообщает TUT.by.

Как отмечается, новое руководство получили Минский государственный лингвистический университет, Белорусский государственный университет культуры и искусств и Брестский государственный технический университет.

Согласовывая назначение новых руководителей, Лукашенко сказал, что студенты "скоро успокоятся, просто надо потерпеть".

"Катастрофы там нет. Студенты всегда были людьми буйными и бурными. Мне часто говорят: "Александр Григорьевич, ну что вы все это терпите, с этими студентами? Так повыгоняйте их". Но тут и личное: я вспоминаю себя, когда я был студентом. Знаете, декану исторического факультета всегда было со мной непросто. Но я никогда не воевал против власти.

Есть такие, кому мозги на место уже не поставишь. Но это единицы. А за ними тянутся и другие: ну как, это же неудобно, вот он тут вышел, против власти выступил, и я за ним. Я это все в душе понимаю и как-то успокаивал и силовиков, и чиновников. Говорю: Надо потерпеть. Надо потерпеть, поймут люди", - заявил Александр Лукашенко.

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Напомним, ранее десятки тысяч белорусов из 102 стран мира подали обращение против Александра Лукашенко в Международный уголовный суд в Гааге и призвали возбудить против него уголовное дело "за преступления против человечества".

Также Совет Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека приняла резолюцию по применению насилия во время протестов в Беларуси.

К слову, Александр Лукашенко заявлял о готовность передать более 70 своих полномочий органам власти на разных уровнях.