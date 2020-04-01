Лукашенко, который считал коронавирус психозом, на всякий случай попросил Россию о помощи

Александр Лукашенко Фото из открытых источников

Сейчас в Беларуси насчитывается 163 больных на коронавирус, а в Витебске заболели 10 врачей

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, который является критиком информации о пандемии коронавирус, все же обратился к России за помощью. Об этом сообщает “Коммерсант”.

Отмечается, что Минск попросил у российской власти помощь с медицинскими масками, тестовыми системами и аппаратами искусственной вентиляции легких.

Издание приводит статистику Минздрава Беларуси, согласной которой в стране насчитывается 163 инфицированных коронавирусом.

Основная часть больных в Минске, однако, за последние недели в соцсетях пользователи в качестве особо проблемной выделяют Витебскую область. Во вторник Александр Лукашенко впервые признал, что ситуация в этом регионе действительно непростая. Он рассказал, что в Витебске больше десяти врачей заразились коронавирусом.

“Я не говорю, что там катастрофа какая-то, нет. Просто Витебская область и по климату другая, и чуть сместился этот пик заболеваемости. Да, были и какие-то ошибки. Мы сейчас, это мои ощущения, исходя из цифрового анализа заболеваемости, находимся на пике”, - отметил Лукашенко.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко отличается своеобразным отношением к информации о распространении коронавирусной инфекции.

В частности, он заявлял, что, несмотря на критику, будет и в дальнейшем называть коронавирус психозом, который кому-то будет на руку, а кому-то во вред.

А среди рецептов для преодоления коронавируса по его мнению есть только три вещи - трактор, водка и сауна.

Президент даже рассказал анекдот о том, как депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский "лечился" от коронавируса с помощью водки и бани.

А также заверил, что Господь защитит Беларусь, и заявил о том, что Беларусь продолжит готовиться к 75-летию победы во Второй мировой войне, несмотря на пандемию коронавирус.