Лукашенко и Путин по телефону обсудили укрепление отношений и Украину

Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото из открытых источников

Также Лукашенко попросил Путина рассмотреть вопрос о приобретении Беларусью месторождения нефти на территории РФ

Президент России Владимир Путин и Беларуси Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в котором обсудили укрепление укрепления отношений между странами, а также ситуацию в мире. Об этом сообщают прессслужбы президентов России и Беларуси.

У Лукашенко рассказали, что президенты обсуждали вопросы повестки внутри стран, а также ситуацию в мире. В частности, у США и соседей Беларуси - в Польше, Украине и Литве. Также Лукашенко попросил Путина рассмотреть вопрос о приобретении Беларусью месторождения нефти на территории РФ.

В пресс-службе Путина рассказали, что президенты обсуждали и сотрудничество стран в борьбе с коронавирусом. Отмечено, что Лукашенко и Путин приветствовали договоренность о закупке Беларусью российской вакцины от COVID-19.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что непризнание выборов президента Беларуси является косвенным вмешательством во внутренние дела страны.