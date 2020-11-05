Лукашенко хочет производить российскую вакцину от COVID

Александр Лукашенко Фото из открытых источников

Лукашенко отметил, что Путин это предложил " на дружественных основаниях"

Александр Лукашенко рассматривает идею производства российской вакцины от коронавируса на территории Республики. Об этом он сообщил во время совещания, передает Telegram- канал "Пул Первого".

"Я вчера разговаривал с президентом России, очень серьезная озабоченность, очень серьезная. Он сам предложил, говорит, если у тебя есть желание, мы можем вам предоставить) материал для вакцин. Говорит, открывай производство, мы все сделаем, производите вакцину для себя, хотите - продавайте. Если вас российская вакцина устраивает - изучите вопрос и внесите срочные предложения по организации производства", - сказал он.

Как отмечается, Лукашенко приказал подчиненным заняться проработкой этого вопроса "без шума и пыли" и внести предложения. Он отметил, что производство недешевое и "никто никому просто так такое производство не предоставляет", и отметил, что Путин это предложил "на дружеских основаниях".

Напомним, 11 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавирус.

30 сентября Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" получил патенты на вакцину от коронавирус под названием "ЭпиВакКорона"- второй аналог российской вакцины.

Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что российская вакцина от коронавирус COVID-19 является эффективной и работает без сбоев в отличие от вакцины из Великобритании. Также президент РФ уточнил, что сейчас на подходе уже третья вакцина от коронавирус, но существуют проблемы с производством.