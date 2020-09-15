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Лукашенко хочет договориться о зеленом коридоре для хасидов, застрявших на границе

Президент РФ Александр Лукашенко Фото из открытых источников

Беларусь готова предоставить транспорт для паломников

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству договориться с украинской стороной о предоставлении зеленого коридора для застрявших на границе хасидов. Об этом заявила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт, сообщает Telegram-канал "Пул Первого". 

По словам Эйсмонт, белорусская сторона готова обеспечить транспорт. В частности, это могут быть автобусы, которые довезут паломников к святыням на территории Украины. 

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"При этом Беларусь готова обеспечить транспорт. Например, автобусы, на которых паломники будут доставлены до пункта назначения (украинских святынь) и обратно, а затем в аэропорт для отправки на Родину.  Все эти функции наша страна готова взять на себя и, конечно, организовать процесс максимально безопасно, в том числе для того, чтобы на ситуацию с заболеваемостью COVID это никак не повлияло", - сказала пресс-секретарь президента. 

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Напомним, накануне стало известно, что из-за запрета въезда в Украину на границе с Беларусью застряли более 1,5 тысячи хасидов-паломников.

Впоследствии председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко встретился с группами иностранцев, которые пытаются попасть в Украину из Беларуси вопреки ограничениям въезда.

Однако, несмотря на угрозу ответственности и запрет въезда, хасиды не оставляют попыток попасть в Умань

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