Лукашенко: Других выборов не будет, пока вы меня не убьете

Президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: EPA-EFE/VASILY FEDOSENKO

По словам главы Беларуси, в стране провели честные выборы

Сегодня, 17 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко на вертолете прилетел на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), рабочие которого на прошлой неделе присоединились к акциям протеста. Во время своего выступления он в очередной раз отказался от проведения новых выборов президента в стране, чего более недели требуют протестующие, передает "Радио Свобода".

"Вы говорите о несправедливых выборах и хотите провести честные? Я отвечаю на этот вопрос. Мы провели выборы. Других выборов не будет, пока вы меня не убьете", – заявил Лукашенко.

При этом, государственное агентство "БЕЛТА" сообщило, что глава Беларуси призвал осуществлять перераспределение властных полномочий в стране через конституционный процесс, а не через уличные акции.

"Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал! Их (выборов - ред.) не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БелАЗа, за пол года мы уничтожим все", – сказал Лукашенко.

Отлет вертолета президента бастующие рабочие провожали свистом и скандированием антилукашенковских лозунгов.

Кроме того, сейчас у входа на МЗКТ рабочие других предприятий, которые дошли до завода, включили песню "Перемен" Виктора Цоя. Протестующие держат в руках плакаты "Никаких переговоров, только отставка!".

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Напомним, протесты в Беларуси вспыхнули 9 августа после проведения президентских выборов. В тот же вечер экзит-пол обнародовал предварительные результаты голосования, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко. Позже его победу подтвердил ЦИК.

В связи с этим возмущенные белорусы вышли на улицы. В понедельник вечером, 10 августа, в центре Минска прекратили работу нескольких станций метро, стянули спецтехнику, а силовики начали стрелять по митингующим. В результате задержали тысячи человек, еще десятки активистов пострадали.

13 августа, в Беларуси начались забастовки на предприятиях на фоне протестов в стране после победы на выборах Александра Лукашенко. Сам президент Беларуси заявил, что забастовки могут негативно сказаться на работе учреждений, поскольку этим могут воспользоваться конкуренты.

К слову, во время одного из митингов Александр Лукашенко, заявил, что у случае повторных выборов Беларусь погибнет "как государство, как народ, как нация". Также он пожаловался на Украину, которая вместе с Польшей, Литвой, Латвией требует провести повторные выборы.