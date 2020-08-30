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Лукашенко договорился встретиться с Путиным в Москве

Владимир Путин и Александр Лукашенко Фото из открытых источников

Президенты Беларуси и РФ обсудили вопросы сотрудничества между странами

Президент Беларуси Александр Лукашенко договорился в ближайшее время встретиться с главой Российской Федерации Владимиром Путиным в Москве. Об этом сообщает ТАСС

Так, 30 августа Александр Лукашенко провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Во время беседы главы государств обсудили ряд вопросов, среди которых сотрудничество между странами и предстоящая встреча в российской столице. В частности, во время разговора у президентов был "подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского партнерства и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям".

"Условлено в ближайшие недели провести встречу в Москве", - говорится в сообщении.

Кроме этого, Путин поздравил Лукашенко с Днем рождения.

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Напомним, ранее белорусский президент договорился с главой Российской Федерации Путиным о применении совместной группировки войск при военной угрозе с Запада.

В частности, Лукашенко подчеркнул, что в случае угрозы Беларусь должна задействовать совместную группировку вооруженных сил, основой которого будет белорусская армия, а "русские должны поддерживать" соседнюю страну. 

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