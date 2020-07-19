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Лукашенко боится, что оппозиция снова попытается свергнуть власть силой

Александр Лукашенко Фото из открытых источников

Лукашенко боится повторения протестов 2010 года

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что боится повторения ситуации, которая сложилась в стране в 2010 году. Лукашенко считает, что оппозиция попробует силовым путем захватить власть в Беларуси. Об этом сообщает белорусское информационное агентство ОНТ.

Лукашенко считает актуальным повторения во время нынешней президентской кампании ситуации, которая сложилась во время выборов 2010 года, когда столицу Беларуси охватили массовые протесты.

"Это говорит о том, что пока этот вариант свержения существующего правительства или же расшатывание ситуации остается по-прежнему актуальным", - сказал он.

Напомним, в 2010 году в Минске вспыхнула массовая акция протеста за фальсификацию выборов в пользу Лукашенко. Протестующие собрались у Здания правительства, где считали голоса.

Во время акции группа неустановленных лиц осуществила попытку штурма здания. Акция протеста была разогнана силовиками, а организаторов обвинили в попытке свержения власти.

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Напомним, недавно Александр Лукашенко заявил, что хочет внести изменения в Конституции Республики Беларусь  и прописать в ней "передел власти наверху".

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